شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بعيد تحرير طابا

كتب - محمود مصطفى:

تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والقوات المسلحة، والشعب المصري، بمناسبة الذكرى ال ٣٢ لتحرير طابا.‏

‎ وأكد الأزهر في بيان له، الجمعة، أن ذكري تحرير أرض طابا واستعادتها إلى حضن الوطن هي ذكرى غالية على نفوس المصريين جميعًا، وهي بمثابة استكمال لملحمة العزة والكرامة التي خلدتها انتصارات أكتوبر المجيدة باسترداد الأرض وعدم التفريط في أي جزء من تراب هذا الوطن.

ودعا الأزهر المصريين إلى استلهام روح النصر لبناء مستقبل مشرق لهذا الوطن وصناعة نهضته، داعيًا المولى -عز وجل- أن ينعم على مصرنا الحبيبة بالأمن والاستقرار والرخاء، وأن يحفظ أهلها من كل مكروه وسوء‎.‎‏