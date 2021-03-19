ضبط راكب يخفي مشغولات ذهبية على جسده وحقائبه بمطار القاهرة

كتب - محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب مشغولات ذهبية مرصعة بفصوص من الألماس، أخفاها راكب داخل حقائبه وعلى جسده فور وصوله من لبنان، لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة اللبنانية القادمة من بيروت، اشتبهت نورا السيد رئيس قسم الجمارك في الراكب، وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة ابراهيم كمال مأمور الجمرك تلاحظ له وجود مايشتبه أن يكون مشغولات ذهبية، وتم تكليف شيرين كمال الدين مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، وجدت "كوليه" به "دلايات" من معدن الذهب الأصفر مرصع بفصوص من الأحجار الكريمة

وقرر هاشم مصطفي هاشم مدير الجمرك، تشكيل لجنة من عبد السلام عادل والسيد أحمد موسي مأمورا الجمرك لتفتيش الراكب ذاتيا، ما أسفر عن وجود "كوليه" آخر به "دلايات" ومرصع أيضا بفصوص من الأحجار الكريمة ، وسلسلة من الذهب الأبيض بها 2 "دلاية" إحداهما مرصعة بفص من الأحجار الكريمة، وعدد 2 زوج حلق من الذهب الأصفر مزودين بفصوص من الأحجار الكريمة، وزوج حلق من الذهب الأبيض مرصع بفصوص من الأحجار الكريمة.

وأمر مدير الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب، وذلك بعد العرض على الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.