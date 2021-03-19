أكثر الكلمات إنتشاراً

مبادرة التمويل العقاري إلغاء نظام الكفيل برج الدائري المحترق حريق مصنع العبور متحرش المعادي الضريبة العقارية لقاح كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية فيروس كورونا الشهر العقاري

اليوم.. الأوقاف تفتتح 46 مسجدًا جديدًا

04:50 ص الجمعة 19 مارس 2021
اليوم.. الأوقاف تفتتح 46 مسجدًا جديدًا

وزارة الأوقاف

تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 46 مسجدًا جديدًا ومسجدين بعد صيانتهما وترميمهما وإعادة تأهيلهما بإجمالي 48 مسجدًا ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه (1053) مسجدًا.

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله - عز وجل - مبنى ومعنى.

ومن بين مساجد الافتتاحات، التالي:

مديرية أوقاف جنوب سيناء

1.أبو الحسن الشاذلي – رأس سدر - وزارة الأوقاف

2.السلام – الطور الوزارة – المحافظة

3.الهدى – أبو زنيمة - جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف البحيرة

4.عمر بن الخطاب – دمنهور - وزارة الأوقاف

5.الميهي – قرية الميهي – الدلنجات - وزارة الأوقاف

6.أم اللبن – قرية أم اللبن- ألو حمص - وزارة الأوقاف

7.النور – قرية محلة كيل – أبو حمص - جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

8. 4/6 أبيس –النورة – كفر الدوار -جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

9.عمر بن الخطاب – بلقطر – أبو حمص -جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

10. الروضة – البرنوجي – مركز دمنهور- جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

11. عزبة جورج – عزبة جورج – ندييه مركز دمنهور- جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

12.النور – بوالينو – دمنهور- جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

13.مسجد عزبة السيد – عزبة السيد الشخيبي – كفر الدوار- جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

14.التوبة – المعركة الرئيسية – م بدر - جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف كفر الشيخ

15.الحفير – قرية 7 – الحامول - وزارة الأوقاف

16.الرحمة زهران – الفتح – مطوبس - وزارة الأوقاف

17.أحمد سلامة – قرية العباسية مركز الرياض - جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

18.فتح الله سيد أحمد – عزبة السقا – الرياض شرق - جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

19.الدوار الكبير – عزبة الدوار تبع السحايت – الحامول - جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

20.الشيخة صالحة- ع سلام – مطوبس - جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

21.حسين وهبة راغب – قرية محي بك – دسوق - جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

22.الرحمة – المرابعين – كفر الشيخ - جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف دمياط

23.آلاء الرحمن – السنانية – كفر البطيخ - وزارة الأوقاف

24.النور – السنانية – كفر البطيخ - جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف..

وزارة الأوقاف جنوب سيناء البحيرة مديرية أوقاف البحيرة

الخبر التالى:

عين الثور.. سماء مصر تشهد اقتران قمر ونجم وكوكب اليوم
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 192840

    عدد المصابين

  • 148424

    عدد المتعافين

  • 11431

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 121682964

    عدد المصابين

  • 98089534

    عدد المتعافين

  • 2688434

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:استقرار الإصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الخميس

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا