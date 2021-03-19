اليوم.. الأوقاف تفتتح 46 مسجدًا جديدًا

تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 46 مسجدًا جديدًا ومسجدين بعد صيانتهما وترميمهما وإعادة تأهيلهما بإجمالي 48 مسجدًا ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه (1053) مسجدًا.

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله - عز وجل - مبنى ومعنى.

ومن بين مساجد الافتتاحات، التالي:

مديرية أوقاف جنوب سيناء

1.أبو الحسن الشاذلي – رأس سدر - وزارة الأوقاف

2.السلام – الطور الوزارة – المحافظة

3.الهدى – أبو زنيمة - جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف البحيرة

4.عمر بن الخطاب – دمنهور - وزارة الأوقاف

5.الميهي – قرية الميهي – الدلنجات - وزارة الأوقاف

6.أم اللبن – قرية أم اللبن- ألو حمص - وزارة الأوقاف

7.النور – قرية محلة كيل – أبو حمص - جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

8. 4/6 أبيس –النورة – كفر الدوار -جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

9.عمر بن الخطاب – بلقطر – أبو حمص -جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

10. الروضة – البرنوجي – مركز دمنهور- جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

11. عزبة جورج – عزبة جورج – ندييه مركز دمنهور- جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

12.النور – بوالينو – دمنهور- جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

13.مسجد عزبة السيد – عزبة السيد الشخيبي – كفر الدوار- جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

14.التوبة – المعركة الرئيسية – م بدر - جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف كفر الشيخ

15.الحفير – قرية 7 – الحامول - وزارة الأوقاف

16.الرحمة زهران – الفتح – مطوبس - وزارة الأوقاف

17.أحمد سلامة – قرية العباسية مركز الرياض - جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

18.فتح الله سيد أحمد – عزبة السقا – الرياض شرق - جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

19.الدوار الكبير – عزبة الدوار تبع السحايت – الحامول - جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

20.الشيخة صالحة- ع سلام – مطوبس - جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

21.حسين وهبة راغب – قرية محي بك – دسوق - جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

22.الرحمة – المرابعين – كفر الشيخ - جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف دمياط

23.آلاء الرحمن – السنانية – كفر البطيخ - وزارة الأوقاف

24.النور – السنانية – كفر البطيخ - جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف..