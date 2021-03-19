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اليوم.. نقل صلاة الجمعة من السلام بطور سيناء

04:47 ص الجمعة 19 مارس 2021
اليوم.. نقل صلاة الجمعة من السلام بطور سيناء

الدكتور محمد مختار جمعة

ينقل التليفزيون المصري، شعائر صلاة الجمعة من مسجد السلام بطور سيناء بحضور وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، بالإضافة إلى تكريم الفائزين بمسابقة الصوت الحسن وفهم معاني القرآن الكريم.

يأتي ذلك في إطار الاهتمام بالنشء ولا سيما أبناء المناطق الحدودية حيث يجرى الآن التصفيات النهائية لمسابقة الصوت الحسن وفهم معاني القرآن الكريم، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

واحتفلت محافظة جنوب سيناء، أمس الخميس، بذكري عودة طابا إلي أحضان الوطن حيث بدأت احتفالات اليوم الأول من ساحة العلم بمدينة طابا، وقام اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بإيقاد شعلة النصر وأداء تحية العلم وعزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني إيذانًا ببدء الاحتفالات، وعرض كورال أطفال قصر الثقافة عددا من الأغاني الوطنية احتفالا بذكرى استرداد طابا.

محمد مختار جمعة صلاة الجمعة طور سيناء وزارة الأوقاف

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