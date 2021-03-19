بمشاركة هيكل وعمرو أديب.. البحرين تطلق "مستقبل الإعلام في ظل كورونا"

ينطلق اليوم الجمعة، من العاصمة البحرينية المنامة، منتدى صحيفة "البلاد" عبر المنصة الافتراضية "زووم"، لمناقشة وضع الإعلام العربي في ظل وبعد جائحة كورونا، بمشاركة مسؤولين وإعلاميين من مختلف الدول العربية.

ويشارك في المنتدى من مصر أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، السفير ياسر شعبان سفير مصر لدى البحرين، الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة، والإعلامي أسامة كمال، والإعلامي أسامة مهران.

ويتضمن المنتدى في جلساته ثلاثة محاور، أولها مناقشة التأثيرات المستقبلية على القطاع الإعلامي بعد انحسار جائحة كورونا، والمحور الثاني بعنوان: هل الجائحة المسمار الأخير في نعش الصحافة التقليدية؟، أما المحور الثالث فيناقش تحديات المصداقية والقيم الأخلاقية المهنية للإعلام.