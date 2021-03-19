لمدة 8 ساعات.. الجيزة: قطع المياه عن بعض المناطق بالجيزة اليوم
أعلنت محافظة الجيزة، قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بقطع المياه عن مناطق (ابتداء من الطالبية حتى ميدان الرماية – مساكن الضباط – مساكن الشباب – كفر نصار – كوم بكار – عزبة جبريل – منشية البكاري) لمدة 8 ساعات اليوم الجمعة.
وأوضحت المحافظة، في بيان اليوم، أن قطع المياه سيبدأ من الساعة 10 مساء اليوم الجمعة الموافق 19/3/2021 وحتي الساعة 6 صباح غد السبت الموافق 20/3/2021، وذلك لإصلاح كسر بخط مياه قطر 1000 مم بطريق مصر إسكندرية الصحراوي أمام شارع عتاب.
ومن جانبه، وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالانتهاء من الأعمال في المواعيد المحددة.
وكلف المحافظ رئيس حي الهرم ومدير مديرية الطرق بسرعة رد الشيء إلى أصله بأعلى مستوى عقب الانتهاء من الأعمال.
وتهيب شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأصحاب المخابز والمستشفيات، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، وستقوم الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
192840
عدد المصابين
-
148424
عدد المتعافين
-
11431
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
121682964
عدد المصابين
-
98089534
عدد المتعافين
-
2688434
عدد الوفيات
إعلان