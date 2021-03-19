أكثر الكلمات إنتشاراً

مبادرة التمويل العقاري إلغاء نظام الكفيل برج الدائري المحترق حريق مصنع العبور متحرش المعادي الضريبة العقارية لقاح كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية فيروس كورونا الشهر العقاري

لمدة 8 ساعات.. الجيزة: قطع المياه عن بعض المناطق بالجيزة اليوم

04:44 ص الجمعة 19 مارس 2021
لمدة 8 ساعات.. الجيزة: قطع المياه عن بعض المناطق بالجيزة اليوم

قطع المياه

أعلنت محافظة الجيزة، قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بقطع المياه عن مناطق (ابتداء من الطالبية حتى ميدان الرماية – مساكن الضباط – مساكن الشباب – كفر نصار – كوم بكار – عزبة جبريل – منشية البكاري) لمدة 8 ساعات اليوم الجمعة.

وأوضحت المحافظة، في بيان اليوم، أن قطع المياه سيبدأ من الساعة 10 مساء اليوم الجمعة الموافق 19/3/2021 وحتي الساعة 6 صباح غد السبت الموافق 20/3/2021، وذلك لإصلاح كسر بخط مياه قطر 1000 مم بطريق مصر إسكندرية الصحراوي أمام شارع عتاب.

ومن جانبه، وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالانتهاء من الأعمال في المواعيد المحددة.

وكلف المحافظ رئيس حي الهرم ومدير مديرية الطرق بسرعة رد الشيء إلى أصله بأعلى مستوى عقب الانتهاء من الأعمال.

وتهيب شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأصحاب المخابز والمستشفيات، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، وستقوم الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

قطع المياه شركة مياه الشرب الجيزة

الخبر التالى:

بمشاركة هيكل وعمرو أديب.. البحرين تطلق "مستقبل الإعلام في ظل كورونا"
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 192840

    عدد المصابين

  • 148424

    عدد المتعافين

  • 11431

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 121682964

    عدد المصابين

  • 98089534

    عدد المتعافين

  • 2688434

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:استقرار الإصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الخميس

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا