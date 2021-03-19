كيف نجحت مصر في إنتاج بذور طماطم محلية.. مسؤول بالزراعة يجيب؟

كتب - أحمد مسعد:

نجحت مصر رسميًا في إنتاج تقاوي محلية، مكنتها من إنتاج أول فدان طماطم بهذه التقاوي الجديدة، وفق ما أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك ضمن المشروع القومي لإنتاج البذور والهجن.

قال الدكتور وهبة الجزار، المشرف على البرنامج الوطني لإنتاج التقاوي بوزارة الزراعة، إن الصنف تجاوز 60 طن والارتفاع أكثر من 4 أمتار، مشيرًا إلى أن الصنف يتحمل الأجواء المناخية مختلفة، وقاوم الإصابة بالأمراض.

وأضاف الجزار، في تصريح خاص لمصراوي، أن عدد الأنواع التي نجحت الوزارة في إنتاجها بلغت 10 أصناف، وهم الطماطم والخيار والباذنجان وغيرها من الخضروات الرئيسية بخلاف البقوليات، موضحًا أنه تم تسجيل 23 صنفًا في سنة 2020، وصنف فاصوليا يدعي "دقي 17"، وحاليًا جاري إنتاج صنف يدعى "حورس" هجين خيار صوب.

وتابع بأن "المشروع أنتج حتى الآن 5 أصناف هوجن طماطم مجففة"، مؤكدًا أن أكبر مشكلة تواجه مصر في إنتاج هجن الطماطم الفيروس والحرارة، ولذلك تتجلى مشكلة الطماطم في العروة الصيفية.

أشار الجزار إلى أن البرنامج يسير بوتيرة سريعة، حيث بلغ نسبة تقدمنا في الأجيال المنتجة إلى الجيل الرابع، ونهدف للوصول للجيل السادس، وهي مرحلة الإنتاج النهائي حتى لا تستورد مصر خضروات مجددًا.

وأضاف: "أن المشروع تلقى 10 مليون جنيه من أكاديمية البحث العلمي، بالإضافة إلى 10 ملايين من وزارة الزراعة، ونسعى للحصول على 15 مليون جنيه من خلال أحد البرامج الممولة من إيطاليا".

جدير بالذكر أن مصر تستورد 98% من التقاوي، وقد انطلق برنامج قومي في 2019، بهدف تغطية نسبة من التقاوي المستوردة، على أن ترتفع تلك النسبة بشكل تدريجي.​