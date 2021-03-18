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قبل الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة (بيان بالدرجات)

11:29 م الخميس 18 مارس 2021
قبل الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة (بيان بالدرجات)

الطقس


يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس غدٍ الخميس، دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والرياح معتدلة، معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة ، مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح نشطة.

كما يسود طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد والرياح معتدلة حار على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وحالة الطقس ليلا بارد على كافة الانحاء، مع فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة (30%تقريبا).

وتنتشر الشبورة المائية الخفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى
القاهرة 24 14
الاسكندرية 21 12
وادى النطرون 22 12
طنطا 23 13
شبين الكوم 24 14
دمنهور 20 14
بلطيم 20 12
مطروح 21 12
السلوم 22 10
سيوة 23 09
بورسعيد 21 14
دمياط 20 13
الزقازيق 24 14
المنصورة 23 13
الاسماعيلية 24 12
السويس 23 13
العريش 19 11
رفح 19 10
رأس سدر 25 13
نخل 24 10
نويبع 25 19
طابا 22 15
كاترين 23 10
الطور 28 16
شرم الشيخ 28 20
الغردقة 29 17
مرسى علم 27 18
الفيوم 26 12
بنى سويف 27 12
المنيا 27 13
أسيوط 28 13
سوهاج 30 13
قنا 31 14
الأقصر 32 15
أسوان 33 16
ادفو 33 16
أبوسمبل 33 18
الوادى الجديد 30 14
شلاتين 29 18
ابو رماد 29 18
حلايب 28 18
رأس حدربة 27 19

الطقس درجات الحرارة الأرصاد فصل الشتاء

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