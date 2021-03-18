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لمدة 16 ساعة.. الجيزة: غلق جزئي بالتناوب لمزلقان أبو النمرس

11:19 م الخميس 18 مارس 2021
لمدة 16 ساعة.. الجيزة: غلق جزئي بالتناوب لمزلقان أبو النمرس

مزلقان أبو النمرس

كتب – يوسف عفيفي:

أفادت محافظة الجيزة بقيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر بأعمال تطوير نظام إشارات السكة الحديد خط القاهرة / السد العالي بمنطقة مزلقان أبوالنمرس.

وأشارت المحافظة إلى أن الأمر سوف يستلزم قيام الشركة المنفذة بغلق جزئي بالتناوب لمزلقان السكة الحديد بمنطقة أبو النمرس لمدة 16 ساعة، ابتداءً من الساعة 10 مساء اليوم الخميس، وحتى الساعة 2 صباح يوم الجمعة الموافق 19/3/2021، على أن يكون العمل دون تعطيل الحركة المرورية.

ونوهت المحافظة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة والطواحين الضوئية والحواجز الفسفورية بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين، وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية.​

مزلقان أبو النمرس محافظة الجيزة سكك حديد مصر أعمال تطوير

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