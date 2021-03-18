محافظة القاهرة تكشف استعداداتها لمرور موكب المومياوات الملكية

قالت جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية إنه يتم حاليا عمل تابلوه زراعى من الورود والأزهار بالقرب من كوبرى المانسترلي ليضفي مظهرا جماليا بخط سير موكب المومياوات الملكيّة.. موجهة برفع كفاءة كوبرى المانسترلى إلى جانب مراجعة الارصفة والبلدورات ورفع كفاءتها وتقليم جميع الاشجار المارة بالمسار وتهذيب النجيلة وتنسيق الزهور بجانب دهان أعمدة الإنارة المارة بالمسار.

جاء ذلك خلال قيام نائب المحافظ بجولة تفقدية اليوم لمتابعة وضع اللمسات النهائية والجمالية لخط سير موكب الموميات الملكيّة حتى يتم خروج الحدث أمام العالم بشكل راقٍ وعالمي يليق بتاريخ الحضارة المصرية القديمة، لتصل المومياوات إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومى للحضارة المصرية، حيث أخطرت نائب المحافظ الأحياء المعنية بخط السير والمارة بالمسار من أجل إتمام حالة الجاهزية القصوى ومراجعة جميع الأعمال المتعلقة بالحدث.

ووجهت نائب المحافظ كذلك بضرورة استكمال تركيب الجرانيت أمام معهد الأورام بالسيدة زينب ورفع الإشغالات بجوار المسجد، ودهان بعض العقارات وأيضا دهان الأرصفة الواقعة بالمسار إلى جانب مراجعة النافورة التجميلية بميدان فم الخليج ورفع كفاءتها.. مشددة على رفع أي مخلفات أو إشغالات من جانبي نهر النيل.

وأشارت نائب المحافظ إلى أنه جار مراجعة دهانات أجسام وأسوار كافة الكباري الموجودة بالمسار من الداخل والخارج، مع الانتهاء من معالجة الأجزاء المتهالكة من الفواصل والأسوار والأرصفة ورفع كفاءتها بشكل عام، وكذلك رفع كافة الإشغالات وإعادة المظهر الجمالي والتشجير والتأكيد على مراجعة وحدات الإنارة والأعمدة وتحديثها، لافتة إلى أنه تم رفع "شاسيهات" الإعلانات المخالفة للشروط من أعلى المباني والعمارات التراثية إلى جانب العناية بالمسطحات الخضراء، مع إزالة كافة التشوهات الموجودة على الأسوار بإعادة طلائها بلون موحد، وذلك على طول امتداد خط سير المومياوات.

وأضافت عبدالمنعم أنه تم الانتهاء من طلاء واجهات كافة العقارات المطلة على الطريق المؤدى إلى متحف الحضارة، واستكمال الأرصفة والبلدورات وتوحيد منسوب الأرصفة ورفع كافة الاشغالات الخاصة ببائعى الفواخير، وإخلاء الأرصفة تماماً للمشاة، كما تم توحيد الواجهات للعقارات والمحال بالميادين.

يذكر أن هذا الحدث العالمي سيتم خلاله نقل 22 مومياء من المتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضهم الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية عبر موكب ملكي ضخم يليق بملوك مصرالقديمة، ليشهده العالم أجمع.

ويأتى هذا التجهيز فى إطار توجيهات الدولة بإتمام الأنشطة الأثرية والثقافية العالمية، وذلك على نحو يتسق مع عظمة وعراقة الحضارة المصرية القديمة، ويبرز جهودها الجارية لتطوير وتحديث القاهرة وغيرها من المدن القديمة.