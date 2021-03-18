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وفاة شاكر عبدالحميد وزير الثقافة الأسبق متأثرًا بكورونا

10:42 م الخميس 18 مارس 2021
وفاة شاكر عبدالحميد وزير الثقافة الأسبق متأثرًا بكورونا

الدكتور شاكر عبد الحميد وزير الثقافة الأسبق

توفي منذ قليل الدكتور شاكر عبدالحميد، وزير الثقافة الأسبق، وأستاذ علم نفس الإبداع بأكاديمية الفنون، بعد إصابته بفيروس كورونا منذ أيام.

ويعد الدكتور شاكر عبد الحميد، واحدا من أبرز المثقفين المصريين، وتحمل مؤلفاته خصوصية، ونظرة موسوعية للعلوم والفنون، وله حضور قوى في الوسط الثقافي.

والدكتور شاكر عبد الحميد من مواليد 20 يونيو 1952 بأسيوط بصعيد مصر، عمل أميناً عاماً للمجلس الأعلى للثقافة ثم تولى منصب وزير الثقافة بوزارة كمال الجنزورى في ديسمبر 2011، وهو أستاذ لعلم نفس الإبداع - أكاديمية الفنون المصرية.

حائز على جوائز عديدة "جائزة شومان للعلماء العرب الشبان فى العلوم الإنسانية والتى تقدمها مؤسسة عبد الحميد شومان بالمملكة الأردنية الهاشمية عام 1990، جائزة الدولة للتفوق فى العلوم الاجتماعية – مصر – 2003، جائزة الشيخ زايد للكتاب فى مجال الفنون -2012 عن كتاب الفن والعرابة.

شاكر عبدالحميد وزارة الثقافة فيروس كورونا حكومة الجنزوري أكاديمية الفنون

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