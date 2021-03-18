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ضبط راكب حاول تهريب 21 محمولا على جسده بالمطار

08:25 م الخميس 18 مارس 2021
ضبط راكب حاول تهريب 21 محمولا على جسده بالمطار

جمارك مطار القاهرة الدولي

كتب - محمد عبيد:

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بالمطار، محاولة راكب تهريب كمية من التليفونات المحمولة، أخفاها راكب على جسده، فور وصوله من الإمارات.

وقالت مصادر إنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة الإماراتية القادمة من دبي، اشتبه أحمد البسيوني مدير الحركة في الراكب، وقام كل من جورج صفوت ومحمد محمود مأمورا الجمرك بتفتيش حقائب ولم يسفر التفتيش عن شيء، وتم تفتيش الراكب ذاتيا وضُبط 21 محمولا، أخفاها على جسده وبين طيات ملابسه.

كما تم العثور على حقيبتين على نفس الطائرة بهما علب الهواتف، ومجهول بيانات صاحبها.

وأمر أحمد سعد عبدالمطلب مدير إدارة الجمرك، بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب، وإخطار إدارة البحث الحقيبتين للتحري ، وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي .

جمارك مطار القاهرة الدولي ضبط راكب التليفونات المحمولة الإمارات

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