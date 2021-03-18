نائب بالشيوخ: "لن نقبل تسييس حقوق الإنسان"

كتب- مصراوي:

قال النائب محمود القط، أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس الشيوخ، إن الحوار حول التعايش السلمي بين الشعوب ونبذ خطاب الكراهية الذي تحرص على عقد ندواته الهيئة القبطية الإنجيلية دليل أننا شعب محب للسلام، ونسعى لبناء ديموقراطيتنا بهدوء ولا فرق لدينا بين دين أو لون أو عرق.

وأضاف نائب الشيوخ، في بيان اليوم الخميس: "يربطنا وطن واحد نعيش فيه و يعيش فينا و كانت أهم رسالة لكل من يسعى لتسييس حقوق الإنسان و اتخاذها ذريعة للتدخل في شؤوننا و عرقلة مسيرة تقدمنا بل و إطلاق العنان لتقارير مجهولة المصادر ولا وجود لها على أرض الواقع بأننا نرد بمزيد من الحوار ومزيد من العمل والبناء ولا نهتم بما تلقيه أي مؤسسات من ادعاءات ليس لها وجود في المجتمع المصري".

وتابع: "سوف نسعى دائما لبذل كل الجهد لزيادة ترابطنا وتماسكنا فصلابة المجتمع المصري هي حائط الصد أمام كل من يريد أن يوقف تقدمه وبناؤه وسنظل منفتحين للحوار مع كل من يريد أن يعرف الحقيقة الشفافة الكاملة دون تضليل سواء في الداخل أو في الخارج".​