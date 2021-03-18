وزيرة الصحة ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان مستشفى طابا المركزي



كتب - أحمد جمعة:

افتتحت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء أركان حرب خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مساء اليوم الخميس، أعمال تطوير مستشفى طابا المركزي بتكلفة إجمالية تبلغ 36 مليون جنيه، بالتزامن مع الاحتفال بالعيد القومي الـ 32 لمحافظة جنوب سيناء.

ورافق الوزيرة خلال الافتتاح الدكتور أحمد السبكي، مساعد الوزيرة للرقابة والمتابعة، ورئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة أكدت أن أعمال تطوير ورفع كفاءة المستشفى المستشفى شملت أقسام الطواريء، والرعاية الطبية العاجلة، والحضانات، وكذلك تزويده بوحدة أشعة مقطعية جديدة، بتكلفة 26 مليون جنيه، بالإضافة إلى ميكنة كافة الخدمات المقدمة للمواطنين بالمستشفى بتكلفة تبلغ 10 ملايين جنيه، وذلك وفقًا لمعايير الجودة بهيئة الرقابة والاعتماد بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

أشارت الوزيرة إلى أن المستشفى يقدم الخدمة الطبية بمختلف التخصصات لأهالي مدينة طابا والعاملين بمجال السياحة وكذلك السائحين الوافدين إلى المحافظة، وذلك ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل والتي انطلقت بمحافظة جنوب سيناء 16 فبراير من العام الجاري وتشمل 8 مستشفيات و23 وحدة ومركز طبي بالمحافظة.

كما تفقدت الوزيرة أقسام المستشفى المختلفة للاطمئنان على جاهزيته لبدء تقديم الخدمة الطبية للمواطنين، موضحة أن المستشفى يضم 23 سريرًا بالأقسام الداخلية والرعاية المركزة، و5 عيادات خارجية، وغرفة عمليات مجهزة، بالإضافة إلى أقسام الأشعة العادية، وأشعة الموجات فوق الصوتية، ومعمل تحاليل، مشيدة بمستوى التجيهزات بالمستشفى وفقًا لأعلى معايير الجودة لتقديم خدمات طبية ذات جودة عالية للمواطنين، كما وجهت بسرعة إبرام عقود الصيانة والأمن والنظافة مركزيًا وذلك لاستمرار الصيانة الدورية للأجهزة بما يضمن استدامة العمل بالمنظومة الجديدة.

ووجهت الوزيرة خلال جولتها رسالة إلى المواطنين، دعتهم فيها بضرورة الإسراع بالتسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل والتي تضمن تقديم خدمة طبية ذات جودة عالية لجميع أفراد الأسرة.

وحرصت على التحدث مع الأطقم الطبية بالمستشفى، وحثتهم على مواصلة التدريب والتعليم الطبي لتقديم الخدمة الطبية للمواطنين ومواكبة التطورات العلمية الحديثة في مختلف التخصصات والاستفادة من البرامج التدريبية التي تتيحها الوزارة على المنصة الإلكترونية "LMS"، معربة عن سعادتها بأن زيارتها تتزامن مع الاحتفال بيوم "الطبيب المصري" موجهة الشكر لهم لما يبذلونه من جهد في تطبيق المنظومة بكل إتقان وتفان في العمل، وكذلك جهودهم في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد والتي يسطرها التاريخ بأحرف من نور، مؤكدة أن مصر لن تنسى جهودهم وتضحياتهم في بناء منظومة صحية تحقق حلم المواطنين في الحصول على رعاية صحية شاملة وفقًا لأعلى المعايير العالمية.

يذكر أن المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل تضم 6 محافظات هم (الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء) والتي انطلقت بها المنظومة يوم 16 فبراير من العام الجاري، و(بورسعيد) التي انطلقت بها المنظومة بها في يوليو 2019، بالإضافة إلى محافظتي (السويس وأسوان) والمقرر إطلاق المنظومة بهما خلال الفترة المقبلة.