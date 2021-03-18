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غدا.. مصر للطيران تسير 46 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب

04:39 م الخميس 18 مارس 2021
غدا.. مصر للطيران تسير 46 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب

شركة مصر للطيران

كتب- محمد عبيد:

تسير شركة مصر للطيران غدا الجمعة، رحلاتها إلى 46 وجهة دولية تنقل على متنهم حوالي 5 آلاف راكب.

يأتي ذلك بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر بشركة مصر للطيران، إن الشركة تسير رحلاتها غدا بمعدل 29 رحلة دولية إلى كل من (بغداد، لاجوس، أبوجا، الدوحة، أبوظبي، لارناكا، لندن، نيويورك، دوالا، باريس، اسطنبول، امستردام، روما، موسكو، أثينا، جوبا، بودابست، ميلانو، دبي، البحرين، الخرطوم، كوالا لامبور، بيروت، عمان، الشارقة، عنتيبي، نيروبي، أديس أبابا، إربيل)، و12 رحلة داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان)، و5 رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 5 آلاف راكب.

من جانبها تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.​

شركة مصر للطيران الإجراءات الاحترازية فيروس كورونا المطارات المصرية

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