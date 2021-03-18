خطة لرعايتهم.. القوى العاملة: حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية

كتب- يوسف عفيفي:



أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن مديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة، تجري حاليًا حصر العمالة غير المنتظمة على أرض الواقع.

وبحسب بيان اليوم، أكد سعفان، أنه تم حصر 25 ألفا بمدينة العلمين الجديدة وتسجيلهم واستخراج شهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة واستخراج بطاقات قومية جديدة بالمهنة.

وأشار الوزير، إلى أنه استكمال الحصر والتسجيل حاليًا في مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم حصر وتسجيل ما يزيد على 12 ألفا من العمالة غير المنتظمة، وإصدار شهادات قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة المهنة، لافتا إلى أنهم مستمرون في باقي شركات مشروعات العاصمة الجديدة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لرعاية هذه الفئة صحيًا واجتماعيًا وتأمينًا، تمهيدًا لوضع خطة ومنظومة متكاملة لرعاية.

وأوضح سعفان، أن حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بالوزارة تتحمل تكاليف إصدار شهادات قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة المهنة واستخراج بطاقات الرقم القومي للعمال بالمهنة الجديدة التى يعملون عليها فعليًا من خلال مصلحة الأحوال المدنية، ويتم تسليم البطاقة الجديدة للعامل في اليوم التالي.

وفي نفس الإطار، قامت مديرية القوى العاملة ببورسعيد بحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة في شركتي أوراسكوم والمقاولون العرب والتي يعمل بها نحو 4000 عامل غير منتظم في مشروع محطة مصرف بحر البقر لتنقية مياه الصرف الزراعي.

وكشف مدير المديرية السيد السنجابي، أنه تم حصر واستخراج شهادات قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة المهنة لنحو 1500 عامل.

ومن المقرر أن ينتهي حصر الشركتين اليوم تمهيدا للانتقال إلى شركات أخرى داخل المحافظة، فضلاً عن عقد ندوات توعية للعاملين بالشركات لتوضيح أوجه الرعاية الإجتماعية والصحية التي يتم توفيرها للعمالة غير المنتظمة، مع مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي بين العمال للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.