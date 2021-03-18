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بالأسماء.. القوى العاملة: تحويل 1.9 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن

02:52 م الخميس 18 مارس 2021
بالأسماء.. القوى العاملة: تحويل 1.9 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن

محمد سعفان

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان، بالمتابعة مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، في تحويل القائمة 31 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 145 عاملا مصريا لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.

وقال الوزير، في بيان اليوم، إن المستحقات بلغت 122 ألفاً و61 دولاراً، أي ما يعادل مليون و910 ألفاً و255 جنيها مصريا تقريبا، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة، تحت رعاية سفير مصر بالأردن شريف كامل.

من ناحيته، ناشد الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بالأردن، جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مراجعة الأسماء على موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة "الفيسبوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن، وذلك للاستعلام عن الأسماء وفي حال إذا كان الاسم موجودأً، على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا.

وأكد الملحق العمالي بالأردن أنه سيقوم بالتنسيق والتجهيز لإرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا فور تدقيقها حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.

وفيما يلي الأسماء المستحقة:

محمد سعفان وزير القوى العاملة العمالة المغادرة للأردن مستحقات العمالة المغادرة للأردن السفارة المصرية بعمان

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