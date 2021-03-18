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في ذكرى يوم الطبيب الـ 43.. "البحوث الإسلامية": تحية تقدير لأطباء مصر العظماء

02:14 م الخميس 18 مارس 2021
في ذكرى يوم الطبيب الـ 43.. "البحوث الإسلامية": تحية تقدير لأطباء مصر العظماء

مجمع البحوث الإسلامية

كتب- محمود مصطفى:

وجّه مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف تحية تقدير إلى أطباء مصر في ذكرى "يوم الطبيب الـ 43"، مؤكدًا على الدور المهم الذي يقوم به العاملون في المجال الطبي بصفة عامة والأطباء بصفة خاصة في هذه الظروف الحالية، للحفاظ على المجتمع المصري وأفراده من انتشار الأمراض والأوبئة في ظل ما يعانيه العالم من تفشٍ لوباء كورونا.

وقال الدكتور نظير عيّاد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، إن ما يقدمه الأطباء وكل من يعاونهم في هذا القطاع من تضحيات وجهود على حساب حياتهم وحياة أسرهم في هذه الفترة العصيبة التي تمر بها البلاد، يؤكد عظيم معدنهم وحسن عطائهم في سبيل تحقيق رسالتهم الإنسانية، ويضرب أروع الأمثلة في التعاون والعطاء.

وأضاف أن الشرع الحنيف نظر إلى من يخلصون في أعمالهم في مختلف مواقعهم نظرة إعلاءٍ لشأنهم وتقديرٍ لجهودهم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم حب الله ورضاه سبحانه وتعالى جزاءً للمخلصين في عملهم، وإذا تعلق الأمر بالحفاظ على النفس البشرية وحمايتها مما قد يضر بها فإن الجزاء هنا أجلُّ وأعظم.​

مجمع البحوث الإسلامية الأزهر الشريف يوم الطبيب فيروس كورونا

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