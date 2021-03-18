أكثر الكلمات إنتشاراً

مبادرة التمويل العقاري إلغاء نظام الكفيل برج الدائري المحترق حريق مصنع العبور متحرش المعادي الضريبة العقارية لقاح كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية فيروس كورونا الشهر العقاري

ضمن منظومة النقل المتكاملة.. تدشين تطوير موقف مدينة بدر النموذجي

01:46 م الخميس 18 مارس 2021
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة

كتب- محمد عبدالناصر:

نظم مجلس أمناء مدينة بدر، برئاسة المهندس عبدالرحمن الزعيم، حفلا لتوقيع عقد تطوير موقف بدر النموذجي وتطبيق منظومة ذكية للنقل، وذلك بموقف مدينة بدر .

وتوجه مجلس الأمناء إلى الموقف، لتدشين بداية التطوير، وذلك بحضور المهندس عمار مندور رئيس جهاز مدينة بدر والعميد ياسر عبدالجواد، مفتش فرقة للأمن العام بمدينتى "بدر والشروق"والعقيد شريف زين، مأمور قسم شرطة مدينة بدر.

وقال المهندس عبدالرحمن الزعيم رئيس مجلس الأمناء، إن ذلك يأتي في إطار خطة مجلس الأمناء وجهاز المدينة للتطوير، وجعلها مدينة حضارية، بالتزامن مع التطوير الذي يجري على كل شبر من أرض مصر، خاصة المدينة التي تقع أمام العاصمة الإدارية الجديدة، أهم عاصمة في الشرق الأوسط.

وأضاف في بيان له، أن مجلس المدينة يعمل على رفع مستوى الخدمات المُقدمة للمواطنين والسُكان، ويتابعها بشكل دوري، ويستمع لاقتراحات المواطنين، بما يلبي احتياجاتهم، وبشكل يواكب التطور والتنمية المستمرة.

وأشاد سُكان المدينة بمجهودات مجلس الأمناء؛ حيث لاقى تطوير الموقف النموذجي حالة إشادة وقبول واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار استكمال منظومة نقل كاملة داخل المدينة وخارجها، كما أكد سكان المدينة احتياجهم الشديد لهذا الموقف.​

موقف مدينة بدر النموذجي مدينة بدر منظومة النقل المتكاملة

الخبر التالى:

السيسي: أطباء مصر ساهموا في الحد من تداعيات جائحة كورونا
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 192840

    عدد المصابين

  • 148424

    عدد المتعافين

  • 11431

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 121682964

    عدد المصابين

  • 98089534

    عدد المتعافين

  • 2688434

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:غرامة وسحب رخص.. الداخلية تناشد مالكي السيارات سرعة تركيب الملصق الإلكتروني

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا