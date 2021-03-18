السيسي: التاريخ سجل لأطباء مصر عطاءً بلا حدود في كل زمان

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السيسي: أطباء مصر ساهموا في الحد من تداعيات جائحة كورونا

كتب- أحمد جمعة:​

تصوير- إسلام فاروق:

قدّم الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية للأطباء المصريين، لما قدموه خلال الفترة الماضية، واصفًا إياهم بملائكة الرحمة ويد الله في إنقاذ البشرية من تداعيات الأمراض.

جاء ذلك خلال كلمته باحتفالية يوم الطبيب الـ 43، بعنوان "بطولات وتضحيات"، والتي ألقاها نيابة عنه الدكتور محمد عوض تاج الدين، اليوم الخميس.

وقال الرئيس السيسي إن التاريخ سجل لأطباء مصر عطاءً بلا حدود في كل مكان وزمان والظروف الصعبة التي مرت بها أمتنا العظيمة.

وأضاف أن الأطباء يحملون مسؤولية وأعباء الرعاية والحفاظ على الإنسان طوال عمره منذ ولادته وحتى وفاته.​