أكثر الكلمات إنتشاراً

مبادرة التمويل العقاري إلغاء نظام الكفيل برج الدائري المحترق حريق مصنع العبور متحرش المعادي الضريبة العقارية لقاح كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية فيروس كورونا الشهر العقاري

التنمية المحلية: انتهاء 4 دورات تدريبية للمديرين والعاملين بمراكز المعلومات

01:26 م الخميس 18 مارس 2021
التنمية المحلية: انتهاء 4 دورات تدريبية للمديرين والعاملين بمراكز المعلومات

مركز التنمية المحلية بسقارة

كتب- محمد نصار:

احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة، اليوم الخميس بانتهاء فعاليات 4 دورات تدريبية.

وشملت الدورات: دورة تدريبية متقدمة عن تصميم الشبكات (شبكات وأمن المعلومات - الأمن السيبراني) للمديرين والعاملين في مراكز المعلومات بالمحافظات، ودورة تنمية مهارات المديرين والعاملين بالسكرتارية التنفيذية بمكاتب المحافظين والمكاتب الفنية، ودورة تنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات أملاك الدولة، إضافة إلى دورة تنمية مهارات رؤساء الوحدات القروية وسكرتيري مجالس المدن والأحياء وسكرتيري الوحدات القروية في مجال الإدارة والقيادة الفعالة واستفاد من هذه الدورات 124 متدربا من جميع المحافظات.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بتطوير منظومة التدريب وبناء القدرات للعاملين بالمحليات للارتقاء بمستوى تقديم الخدمات المقدمة للمواطنين.​

مركز التنمية المحلية سقارة دورات تدريبية محمود شعراوي وزير التنمية المحلية

الخبر التالى:

رئيس الوزراء: تمديد عرض 90 قطعة أثرية مصرية بالتشيك حتى نهاية يونيو
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 192840

    عدد المصابين

  • 148424

    عدد المتعافين

  • 11431

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 121682964

    عدد المصابين

  • 98089534

    عدد المتعافين

  • 2688434

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:غرامة وسحب رخص.. الداخلية تناشد مالكي السيارات سرعة تركيب الملصق الإلكتروني

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا