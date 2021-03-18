وزيرة الصحة: تعويضات مالية وتسهيلات بالإسكان والتعليم لشهداء الأطباء
كتب- أحمد جمعة:
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه سيتم تقديم تعويضات مالية لأسر شهداء الأطباء وتقديم تسهيلات بوحدات الإسكان والتعليم.
جاء ذلك خلال كلمتها باحتفالية يوم الطبيب الـ 43، بعنوان "بطولات وتضحيات"، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس.
وأضافت الوزيرة أنه تم إنشاء "صندوق أسر الشهداء"، وتم تعيين الدكتور محمود سامي الذي فقد بصره أثناء مكافحة كورونا، كمتحدث رسمي باسم الصندوق.
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