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بدء احتفالية "يوم الطبيب" بحضور وزيرة الصحة ومستشار الرئيس

01:18 م الخميس 18 مارس 2021
بدء احتفالية "يوم الطبيب" بحضور وزيرة الصحة ومستشار الرئيس

هالة زايد وزيرة الصحة

كتب- أحمد جمعة:

بدأت قبل قليل، احتفالية يوم الطبيب الـ43 ، بعنوان "بطولات وتضحيات"، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

يحضر الاحتفالية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، والدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، والدكتور عادل عدوي وزير الصحة السابق، إلى جانب رؤساء لجنتي الصحة بالنواب والشيوخ.

ومن المقرر أن يوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمة لأطباء مصر، يلقيها نيابة عنه الدكتور عوض تاج الدين، ويقام الاحتفال والمؤتمر بقاعة الاحتفالات الكبرى بدار الحكمة في الساعة الحادية عشر ظهرا، مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية.​

هالة زايد احتفالية يوم الطبيب عوض تاج الدين الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي

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