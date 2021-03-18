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وزير الزراعة: اعتماد 703 ملايين جنيه تمويلا جديدا للمشروع القومي لإحياء البتلو

11:57 ص الخميس 18 مارس 2021
وزير الزراعة: اعتماد 703 ملايين جنيه تمويلا جديدا للمشروع القومي لإحياء البتلو

السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

كتب- أحمد مسعد:

أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اعتماد مبلغ 703 ملايين جنيه لأكثر من 5 آلاف مستفيد من صغار المربين لشراء 47 ألف رأس ماشية؛ ليصبح إجمالي ما تم تمويله لمشروع البتلو حتى الآن حوالي 4 مليارات جنيه لأكثر من 25 ألف مستفيد، لتربية وتسمين ما يقرب من 272 ألف رأس ماشية.

وأضاف "القصير"، أنه في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم البتلو تم التنسيق مع البنك المركزي على زيادة المبلغ المخصص لتمويل المشروع بمليار جنيه إضافية.

من ناحيته كلف مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية بالتنسيق مع مديريات الزراعة والطب البيطري على مستوى محافظات الجمهورية بتكثيف المتابعات الميدانية على المستفيدين من المشروع القومي للبتلو سواء محلي أو مستورد، مع توفير كافة أوجة الرعاية البيطرية والصحية ودراسة أي مشكلات تواجه المستفيدين على أرض الواقع والعمل على تذليلها في مهدها.

وقال الصياد، إن المشروع القومي للبتلو يعمل على توفير لحوم حمراء بالسوق بسعر عادل ومناسب لكل من المنتج والمستهلك، بالإضافة إلى توازن وثبات الأسعار في الأسواق سواء كانت الرؤوس الحية للمواشي أو أسعار اللحوم الحمراء.

وأوضح نائب الوزير للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة أن ثبات واستقرار أسعار رؤوس المواشي الحية واللحوم الحمراء خلال الفترة الماضية وفي ظل الظروف الراهنة كان دافعا قويا ومشجعا للعديد من صغار المربين للتقدم بطلبات للاستفادة من المشروع القومي للبتلو.

وفي ذات السياق أكد الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أن إجمالي ما تم إقراضه وتمويله للاستفادة من المشروع القومي للبتلو خلال العام الماضي 2020 وحتى الآن يمثل ما يزيد عن 78% من جملة ما تم صرفه وتمويله خلال الفترة من 2017 وحتى الآن الأمر الذي يؤكد على تحقيق الأهداف المرجوة منه.​

السيد القصير وزير الزراعة المشروع القومي لإحياء البتلو

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