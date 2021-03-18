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موسيقى عسكرية وتوافد العشرات.. بدء استعدادات مراسم رفع العلم المصري على أرض طابا

11:43 ص الخميس 18 مارس 2021
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كتب- محمود مصطفى:

توافد المئات من أهالي سيناء والوفود القادمة من عدد من محافظات الجمهورية، صباح الخميس، للمشاركة في فعاليات رفع علم مصر على أرض طابا في الذكرى الـ 32 لاسترداد الأرض.

ويشارك في فعاليات رفع العلم، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور خالد العناني وزير السياحة، وعدد من الوفود والشخصيات ورجال المجتمع والسياسة.

كان اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أجرى أمس الأربعاء، جولة تفقدية بمدينة طابا لمتابعة الاستعدادات النهائية للاحتفال بالذكرى الـ 32 لعودة طابا للأراضي المصرية.

وشاهد فودة استعدادات كورال الأطفال والموسيقى العسكرية التي تنطلق غدًا مع رفع العلم، وشدد المحافظ على الالتزام بالضوابط والإجراءات الاحترازية خلال الاحتفالية، بحضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وعزفت الموسيقى العسكرية، مقطوعات موسيقية لبعض الأغاني والأناشيد الوطنية، قبيل بدء مراسم رفع العلم المصري.​

العلم المصري أرض طابا طابا موسيقى عسكرية محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اللواء خالد فودة

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