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السيسي ينعى الرئيس التنزاني جون ماجوفولي

11:35 ص الخميس 18 مارس 2021
السيسي ينعى الرئيس التنزاني جون ماجوفولي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد نصار:

تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي بخالص العزاء وصادق المواساة إلى شعب وحكومة جمهورية تنزانيا الشقيقة في وفاة الرئيس جون ماجوفولي رئيس تنزانيا الذي وافته المنية بعد مسيرة حافلة من العطاء قدم خلالها الكثير من الإسهامات في مواقع عديدة لخدمة شعبه ووطنه والقارة الأفريقية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنه انطلاقا من العلاقات الأخوية الوطيدة بين مصر وتنزانيا، أكد الرئيس السيسي تضامن جمهورية مصر العربية، حكومة وشعبا، مع الأشقاء في تنزانيا في هذا المصاب الأليم، ودعا الله تعالى أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.​

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