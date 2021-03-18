الصحة: إطلاق قافلتين طبيتين بالوادي الجديد والشرقية ضمن "حياة كريمة"

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إطلاق قافلتين طبيتين ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" يومي 18 و19 مارس للكشف والعلاج مجانًا.

وتشمل القافلتين التخصصات الطبية: (نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الباطنة - الأطفال - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد - الأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل) بمحافظتي الوادي الجديد والشرقية.​