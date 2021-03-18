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الصحة: إطلاق قافلتين طبيتين بالوادي الجديد والشرقية ضمن "حياة كريمة"

11:08 ص الخميس 18 مارس 2021
الصحة: إطلاق قافلتين طبيتين بالوادي الجديد والشرقية ضمن "حياة كريمة"

قافلة طبية

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إطلاق قافلتين طبيتين ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" يومي 18 و19 مارس للكشف والعلاج مجانًا.

وتشمل القافلتين التخصصات الطبية: (نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الباطنة - الأطفال - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد - الأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل) بمحافظتي الوادي الجديد والشرقية.​

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قافلة طبية وزارة الصحة الوادي الجديد مبادرة حياة كريمة

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