الصحة: إطلاق قافلتين طبيتين بالوادي الجديد والشرقية ضمن "حياة كريمة"
كتب- أحمد مسعد:
أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إطلاق قافلتين طبيتين ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" يومي 18 و19 مارس للكشف والعلاج مجانًا.
وتشمل القافلتين التخصصات الطبية: (نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الباطنة - الأطفال - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد - الأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل) بمحافظتي الوادي الجديد والشرقية.
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