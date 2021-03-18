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مزاعم لا تستند إلى دليل.. "حماة الوطن" يدين تقرير "هيومن رايتس" عن مصر

10:38 ص الخميس 18 مارس 2021
مزاعم لا تستند إلى دليل.. "حماة الوطن" يدين تقرير "هيومن رايتس" عن مصر

منظمة هيومن رايتس ووتش

كتب- مصراوي:

أدان حزب حماة الوطن استمرار الحملات الممنهجة للمؤسسات الحقوقية ذات الأجندات التحريضية لاسيما هيومن رايتس ووتش في ضوء ما تناوله تقريرها المزعوم حول الأوضاع في سيناء.

وأكد الحزب، في بيان له، الخميس، أن ما جاء في البيان هو أكاذيب ومعلومات مغلوطة ومضللة تهدف إلى تشويه ما يحدث من إنجازات في سيناء دون أن تقدم دلائل حقيقية لما تدعيه من اتهامات باطلة بل حمل التقرير في مضمونه الكثير من المزاعم حول حالات وردت فيه، دون محاولة المنظمة إثبات ذلك بأي دليل حقيقي مستندا فيما أورده منها إلى جهات معروف عنها عداءها البين للنظام السياسي المصري، ومحاولاتها المتواصلة لتشويه صورته أمام المجتمع الدولي.

وشدد الحزب، على أن الجيش المصري يخوض معركة مصيرية في سيناء، فهو يحارب الإرهاب نيابة عن العالم، ويكفيه شرفا أنه يقدم كل يوم من دماء أبنائه، فداء لشعب مصر أجمع ليحقق وعده بحماية الوطن ضد كل خطر ويضرب مثالا في البطولة سيتناولها التاريخ ويتداولها كنموذج لما ينبغي أن تكون عليه التضحية.

وتابع أن الشعب المصري أصبح واعيا لدرجة كبيرة، ويثق في قيادته السياسية ومؤسسته العسكرية ولا يصدق مثل هذه التقارير المشبوهة التي من شأنها التشويش وتزييف بطولات الجيش وأهالي سيناء في مواجهة الإرهاب.​

حزب حماة الوطن هيومن رايتس المؤسسات الحقوقية سيناء

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