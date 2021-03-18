نائب محافظ الجيزة يتفقد الوحدة المحلية بقرية سقارة ويتابع مشروعات الرصف بالبدرشين

بحد أقصى مليون جنيه.. ما هي المشروعات والمناطق التي تتيح شقق ضمن مبادرة

كتب- يوسف عفيفي:

تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، يرافقه محمود شنب رئيس مركز ومدينة البدرشين ومسؤلي مديرية الطرق بالمحافظة، أعمال تطوير وتوسيع ورصف طريق آثار سقارة السياحي بداية من كوبري مثلث سقارة حتى بيت الري بطول 1.5 كم.

كما تفقد نائب المحافظ، أعمال المرحلة الثانية لتطوير وتوسيع ورصف طريق المريوطية الغربي بداية من كوبري مثلث سقارة حتي مرور ميت رهينة بمسافة 1.5 كم بنطاق مركز ومدينة البدرشين لإيجاد السيولة المرورية بنطاق المدينة.

وقد وجه نائب المحافظ بالانتهاء من تنفيذ الأعمال في التوقيتات المحددة لنهو الأعمال لتيسير حركة السيارات وعبور المواطنين.

كما تفقد نائب المحافظ الوحدة المحلية لقرية سقارة لمتابعة حالة النظافة والإشغالات داخل القرية

مشددا على رئيس المدينة بضرورة الاهتمام بأعمال النظافة والتجميل ورفع المخلفات والقمامة والإشغالات بشوارع القرية أولا بأول.