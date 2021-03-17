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وزير التعليم العالي: لم نسجل نقصا في إمدادات الأكسجين بالمستشفيات الجامعية

11:52 م الأربعاء 17 مارس 2021
وزير التعليم العالي: لم نسجل نقصا في إمدادات الأكسجين بالمستشفيات الجامعية

الدكتور خالد عبدالغفار

كتب- يوسف عفيفي:

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على توافر إمدادات الأكسجين في المستشفيات الجامعية، لافتا إلى أنه لم يتم تسجيل أي نقص في هذه الإمدادات خلال الفترة الماضية وحتى الآن.

جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الطبية، لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا، وموقف اللقاحات الخاصة به، وكذا متابعة توافر المستلزمات والأجهزة الطبية لمواجهة هذا الفيروس.

وعرض وزير التعليم العالي مقتطفات من دراسة تم إعدادها للمقارنة بين عدد من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وتحدث الوزير عن كفاءة كل لقاح من هذه اللقاحات المعتمدة لترخيص الاستخدام في حالات الطوارئ وآلية عملها.

حضر الاجتماع، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة.​

خالد عبدالغفار إمدادات الأكسجين المستشفيات الجامعية التعليم العالي فيروس كورونا

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