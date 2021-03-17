بسبب عطل فني.. تأخر إقلاع طائرة الرياض 3 ساعات بالمطار
كتب- محمد عبيد:
أقلعت طائرة الخطوط الجوية السعودية، مساء اليوم الأربعاء، من مطار القاهرة الدولي في طريقها إلى الرياض، بتأخير 3 ساعات بسبب عطل فني يحول دون إتمام الرحلة.
وقالت مصادر بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة، إن رحلة الخطوط الجوية السعودية رقم 312 المتجهة إلى الرياض وعلى متنها 67 راكبا تأخرت 3 ساعات عن موعد المقرر لها بسبب عودتها من ممر الإقلاع من مهبط المطار نتيجة عطل فني، وتم إنزال الركاب وإصلاح العطل واستأنفت الطائرة رحلتها مرة أخرى بعد توقف 3 ساعات.
وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي، وذلك قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.
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