بالأسماء.. القوى العاملة تناشد المغادرين للأردن سرعة صرف مستحقاتهم

البابا تواضروس يستقبل عددًا من سفراء الدول العربية والأجنبية



كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان - الأردن، بالمتابعة مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، تحويل القائمة 30 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 241 عاملا مصريا لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.

وقال الوزير، في بيان اليوم، إن المستحقات بلغت 474 ألفا و705 دولارات، أي ما يعادل 7 ملايين و433 ألفا و885 جنيها مصريا تقريبا.

ويتواصل المكتب تباعا مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة، تحت رعاية سفير مصر بالأردن شريف كامل.



من ناحيته، ناشد الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بالأردن، جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مراجعة الأسماء على موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة "الفيسبوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن، للاستعلام عن الأسماء.

وفي حال إذا كان الاسم موجودأً، على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا.

وأكد الملحق العمالي بالأردن، على أنه سيقوم بالتنسيق والتجهيز لإرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا فور تدقيقها حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.

وفيما يلي الأسماء المستحقة: