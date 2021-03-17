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بعد الاعتداء عليها.. ننشر تفاصيل لقاء نائب وزير التعليم بمديرة مدرسة أرض اللواء التجريبية

09:31 م الأربعاء 17 مارس 2021
بعد الاعتداء عليها.. ننشر تفاصيل لقاء نائب وزير التعليم بمديرة مدرسة أرض اللواء التجريبية

الدكتور رضا حجازي نائب وزير التعليم

كتب- أسامة علي:

انتهى منذ قليل لقاء الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤون المعلمين، مع مها محمد، مدير مدرسة بأرض اللواء التجريبية التابعة لإدارة شمال الجيزة التعليمية.

وأكد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على أنه استمع لتفاصيل واقعة اعتداء أحد أولياء الأمور عليها للوقوف على ملابسات الواقعة.

وأضاف نائب الوزير، في تصريحات خاصة لمصراوي، أنه سيتم استجواب مديرة المدرسة أمام الشئون القانونية للوزارة غدا، بديوان عام الوزارة.

وتعرضت مديرة مدرسة أرض اللواء التجريبية لمحاولة اعتداء من قبل أحد أولياء الأمور، داخل مكتبها، تصدى له أحد المعلمين بالمدرسة.

رضا حجازي التربية والتعليم مديرة مدرسة مدرسة أرض اللواء مها محمد مشاجرة

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