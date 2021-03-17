انتصار السيسي: "المرأة المصرية هي أيقونة النجاح دائما"

البحرية المصرية والأمريكية تنفذان تدريبًا بحريًا عابرًا بنطاق الأسطول

في زيارته لمدارس السلام بأسيوط.. رئيس الإنجيلية: من يبني العقول يبني

مايا مرسي: مصر احتلت المركز الأول عالميا في مساعدة المرأة لمواجهة

كتب- يوسف عفيفي:

هنأت انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، المراة المصرية بعيدها القومي.

وقالت انتصار السيسي، عبر صفحتها على فيسبوك: "سعدت اليوم بحضوري احتفالية يوم المرأة المصرية، وبما رأيته من نماذج ملهمة، صنعت من تحدياتها نجاحات وبطولات".

وتابعت قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي: "فالمرأة هي منبع القوة والتضحية.. هي دائماً أيقونة النجاح".