انتصار السيسي: "المرأة المصرية هي أيقونة النجاح دائما"
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كتب- يوسف عفيفي:
هنأت انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، المراة المصرية بعيدها القومي.
وقالت انتصار السيسي، عبر صفحتها على فيسبوك: "سعدت اليوم بحضوري احتفالية يوم المرأة المصرية، وبما رأيته من نماذج ملهمة، صنعت من تحدياتها نجاحات وبطولات".
وتابعت قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي: "فالمرأة هي منبع القوة والتضحية.. هي دائماً أيقونة النجاح".
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