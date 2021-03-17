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وفاة والد الإعلامية لبنى عسل متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا

08:05 م الأربعاء 17 مارس 2021
وفاة والد الإعلامية لبنى عسل متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا

لبنى عسل

كتب- مينا غالي:

تُوفي والد الإعلامية لبنى عسل، اليوم الأربعاء، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.

وأعلن ابن عم الإعلامية الوفاة عبر صفحته على فيسبوك قائلاً: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله تعالى عمي المستشار عبدالفتاح عسل رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق ومستشار حاكم الكويت، والد المستشار أحمد عبدالفتاح عسل، والدفنة بعد صلاة العصر بقرية غزالة مركز الزقازيق، والعزاء قاصر على تشييع الجنازة".

كما أعلن الإعلامي محمد مصطفى شردي عن وفاة والد الإعلامية ناعيا إياه ومتمنيا لزميلته الصبر.

ونعت قناة الحياة الفقيد، متمنية الشفاء لوالدة الإعلامية الكبيرة بعد إصابتها بوعكة صحية.

كانت لبنى عسل تغيبت عن تقديم حلقة أمس، من برنامج "الحياة اليوم"، نظراً لتدهور حالة والدها الصحية نتيجة لتداعيات كورونا.​

لبنى عسل فيروس كورونا وفاة والد لبنى عسل

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