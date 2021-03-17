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غدا.. مصر للطيران تسير 49 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب

07:55 م الأربعاء 17 مارس 2021
غدا.. مصر للطيران تسير 49 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب

شركة مصر للطيران

كتب- محمد عبيد:

تسير شركة مصر للطيران، غدا الخميس، رحلاتها إلى 49 وجهة دولية تنقل على متنهم حوالي 5 آلاف راكب.

يأتي ذلك بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر بشركة مصر للطيران، إن الشركة تسير رحلاتها غدا، بمعدل 29 رحلة دولية إلى كل من (بيروت، أكرا، لاجوس، نجامينا، تونس، أبوجا، الجزائر، الدوحة، أبوظبي، لندن، نيويورك، باريس، موسكو، إسطنبول، دبي، فرانكفورت، بغداد، البحرين، الخرطوم، عمان، الشارقة، عنتيبي، مسقط، أديس أبابا، جوهانسبرج)، و15 رحلة داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم)، و5 رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 5 آلاف راكب.

من جانبها تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

مصر للطيران رحلة دولية حركة الطيران المطارات المصرية الإجراءات الاحترازية فيروس كورونا

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