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ننشر تفاصيل اجتماع خارجية النواب لمناقشة مشكلات المصريين بالخارج

05:37 م الأربعاء 17 مارس 2021
ننشر تفاصيل اجتماع خارجية النواب لمناقشة مشكلات المصريين بالخارج

مجلس النواب

كتب- مصراوي:

عقدت لجنة العلاقات الخارجية برئاسة النائب كريم عبدالكريم درويش، رئيس اللجنة، اجتماعاً لعرض جهود قطاع المصريين في الخارج والشئون القنصلية بحضور السفير عمرو عباس مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج.

وقد تناول اللقاء عرض جهود القطاع القنصلي فيما يتعلق بكافة القضايا والملفات الخاصة بالمصريين بالخارج، وقد أكد رئيس اللجنة على تقديره لما تقوم به وزارة الخارجية من جهود وعلى وجه التحديد فيما يخص القطاع القنصلي، وأن هذا الاجتماع سيتكرر كثيراً لمتابعة ملفات المصريين في الخارج التي توليها اللجنة أهمية قصوى.

كما عرض أعضاء اللجنة عدداً من الملفات المتعلقة بمشاكل المصريين بالخارج لاستيضاح الإجراءات وخطوات العمل التي يقوم بها القطاع القنصلى خاصة في ظل أزمة فيروس كوفيد 19.

وقد أفاد رئيس اللجنة أنه سيتم تجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين بالخارج وذلك من خلال السفارات المصرية مثلما هو الحال بالنسبة لجوازات السفر لتحقيق الاستقرار لأبناء الوطن بالخارج وتسهيل الإجراءات عليهم.

كما أكد درويش على أهمية اتباع نظام مليء الاستمارات الخاصة باستخراج جوازات السفر الكترونياً للمصريين المقيمين بالخارج، وهى خطوة في تحقيق عدد من النقاط التي أوصت بها اللجنة في اجتماعاتها السابقة مثمناً على دور الوزارة في الاستجابة والتفاعل مع اللجنة بشأن الملفات الخاصة بالمصريين بالخارج.

وأوضح كريم درويش أنه سيتم فتح ثلاث مكاتب تصديقات في قنا والفيوم والبحر الأحمر خلال شهر، وسيتم العمل على تطوير بعض مكاتب التصديقات الأخرى بناء على ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع.​

مجلس النواب لجنة العلاقات الخارجية وزير الخارجية مشكلات المصريين بالخارج

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