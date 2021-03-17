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رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الخارجي (بدوي 38)

03:53 م الأربعاء 17 مارس 2021
رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الخارجي (بدوي 38)

رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز ال

كتب- محمد سامي:

شهد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الخارجي، ذي مستويين، "بدوي 38"، الذي يجريه أحد تشكيلات الجيش الثاني الميداني، واستمر لعدة أيام، والذي يأتي في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

بدأت المرحلة الرئيسية بتنفيذ إجراءات التحضير والتنظيم للمعركة التي تضمنت عرض التقارير والقرارات، ثم إجراء تنظيم تعاون لكل عناصر تشكيل المعركة، وأعقب ذلك مرور رئيس أركان حرب القوات المسلحة على مراكز القيادة والسيطرة؛ للتأكد من جاهزيتها واستعدادها.

ظهر خلال المرحلة ما وصلت إليه العناصر المشاركة من استعداد قتالي عالٍ، فضلًا عن المهارة في استخدام أحدث وسائل نظم القيادة والتعاون والسيطرة؛ لتنفيذ المهام المخططة والطارئة أثناء مراحل المشروع.

ونقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، لمقاتلي الجيش الثاني الميداني.

وأشار فريد إلى أن التدريب القتالي هو أحد العناصر الرئيسية للكفاءة القتالية وعامل الحسم في نجاح القوات في تنفيذ مهامها بكفاءة واقتدار، مشيدًا بالأداء المتميز لرجال الجيش الثاني الميداني في محاربة بقايا العناصر الإرهابية والإصرار على عودة الحياة الطبيعية إلى مدن شمال سيناء، وما يتمتعون به من روح معنوية عالية وعزيمة وإصرار على تنفيذ المهام تحت مختلف الظروف بكفاءة واقتدار.

الفريق محمد فريد القوات المسلحة الجيش الثاني الميداني وحدات القوات المسلحة الرئيس عبد الفتاح السيسي محمد زكي

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