طلب إحاطة لرئيس الحكومة لعدم وجود غراب مياه على طريق الأوتوستراد بشق الثعبان
كتب- نشأت علي:
وجه النائب أحمد الطيبي، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى رئيس الوزراء ووزيرَي الري والتنمية المحلية، بشأن تعرض أهالي حي طرة إلى المخاطر أثناء نقل السيارات المعبأة بالمياه من كورنيش النيل في الضفة الشرقية من نهر النيل إلى طريق الأوتوستراد بالضفة الغربية.
وقال أحمد الطيبى إنه أثناء نقل السيارات المعبأة بالمياه قد يتعرض المواطنون إلى الخطر؛ مما أدى إلى تدهور الطرق والبنية التحتية والأنفاق بحي طرة من المياه المحملة على هذه السيارات؛ لعدم وجود غراب مياه على طريق الأوتوستراد بمنطقة شق الثعبان؛ ليوفر الوقت والجهد وعدم تدهور البنية التحتية لهذه المنطقة.
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