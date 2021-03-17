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التعليم العالي: انطلاق مشروع بحثي "مصري- بريطاني" لتحلية المياه بالطاقة المتجددة

03:32 م الأربعاء 17 مارس 2021
التعليم العالي: انطلاق مشروع بحثي "مصري- بريطاني" لتحلية المياه بالطاقة المتجددة

الدكتور خالد عبدالغفار

كتب- مصراوي:

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن انطلاق مشروع بحثي صناعي (مصري- بريطاني) بالتعاون بين المركز القومى للبحوث وجامعة برمنجهام بريطانيا، وبمشاركة شركة اجيسكو؛ لإنشاء وحدة لتحلية المياه بالطاقة المتجددة بتمويل من صندوق نيوتن - مشرفة.

وأشار عبدالغفار، في تصريح له اليوم، إلى أن المشروع يهدف إلى تطوير ونقل تكنولوجيا حديثة لتحلية المياه بالطاقة المتجددة وتوطينها وتصنيعها في مصر بما يخدم الأهداف القومية لتوفير المياه.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد هاشم رئيس المركز إن المشروع يضم فريق بحثي من المركز القومي برئاسة الدكتور حسام الناظر الأستاذ بقسم الكيمياء الضوئية بشعبة بحوث الصناعات الكيماوية، وفريق بحثي من جامعة برمنجهام ببريطانيا برئاسة الدكتور فيليب دافيدذ، وبمشاركة شركة اجيسكو برئاسة الدكتور هاني بركات رئيس مجموعة أيجيسكو الدولية.

خالد عبدالغفار مشروع بحثي صناعي المركز القومى للبحوث تحلية المياه الطاقة المتجددة

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