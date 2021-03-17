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غدًا.. أمسية فنية على المسرح الكبير بدار الأوبرا بمناسبة عيد الأم

03:10 م الأربعاء 17 مارس 2021
غدًا.. أمسية فنية على المسرح الكبير بدار الأوبرا بمناسبة عيد الأم

دار الأوبرا المصرية

كتب- مصراوي:

تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتور مجدي صابر بمناسبة عيد الأم، في الثامنة من مساء غد الخميس، أمسية فنية لصوليست وكورال شباب وأطفال مركز تنمية المواهب على المسرح الكبير بقيادة الدكتور محمد عبد الستار ورؤية فنية وإعداد الفنان عبدالوهاب السيد تدريب الدكتورة داليا حسنين في الثامنة من مساء غد الخميس.

ويتضمن البرنامج نخبة من الأعمال التي قدمها كبار الملحنين وتغنت بحب الأم وتضحياتها بالإضافة لباقة من المؤلفات الوطنية الشهيرة.

يذكر أن مركز تنمية المواهب تأسس بهدف الارتقاء بالذوق الفني وتبنى الموهوبين فى مختلف مجالات الفنون ويضم أقساما لتعليم البيانو، الباليه، الكلاكيت، الغناء الأوبرالى والعربى، الفلوت ، الفيولينة، العود، القانون وغيرها الى جانب فصول لذوى القدرات الخاصة واعتاد إقامة حفلات للدارسين فى نهاية كل دورة دراسية تشجيعاً لهم على التميز وتقديراً لجهدهم خلال الفصل الدراسى.

دار الأوبرا مجدي صابر مناسبة عيد الأم المسرح الكبير محمد عبد الستار

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