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قرار جديد بشأن نقل المعلمين من محافظة إلى أخرى.. "التعليم" توضح

02:51 م الأربعاء 17 مارس 2021
قرار جديد بشأن نقل المعلمين من محافظة إلى أخرى.. "التعليم" توضح

وزارة التربية والتعليم

كتب- أسامة علي:

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن قرار جديد بشأن نقل المعلمين من محافظة إلى محافظة أخرى.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، اليوم الأربعاء، إنه تم التوافق على نقل المعلم الذي قضى 4 سنوات منتدبًا إلى محافظة غير محافظته، مؤكدًا أن هناك 3 حالات للنقل؛ هي:

- النقل بدرجة مالية شاغرة من المحافظة.

- النقل من خلال بدل متكافئ بين معلم آخر على نفس الدرجة.

- النقل من خلال بدل غير متكافئ لمعلم؛ ولكن على نفس الدرجة المالية.

وأشار المصدر إلى أنه في حال عدم وجود درجات مالية شاغرة أو أي من الحالات الماضية، فإن الوزارة وجهت بحصر عدد المعلمين المنتدبين، وسيتم تحويل أوراقهم إلى التنظيم والإدارة؛ لإيجاد حل قانوني وفقًا للموازنة المالية الجديدة، مؤكدًا أنه سيتم الانتهاء من أزمة نقل المعلمين بين المحافظات بنهاية العام الجاري 2021.

وزارة التربية والتعليم نقل المعلمين المعلمين المنتدبين التنظيم والإدارة

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