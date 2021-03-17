الزراعة تستعرض تقريرًا بشأن أنشطة معهد بحوث أمراض النباتات

كتب- مصراوي:

استعرضت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تقريرًا حول أنشطة معهد بحوث أمراض النباتات التابع لمركز البحوث الزراعية خلال فبراير الماضي.

وقال الدكتور أشرف خليل مدير المعهد إنه على صعيد رصد الحالة المرضية للمحاصيل الحقلية والخضر والفاكهة، تم المرور على محاصيل الخضر المختلفة لرصد الحالة المرضية بمحافظات (المنوفية - الفيوم - الغربية - البحيرة).

وأضاف خليل أنه تم القيام بزيارة لبرنامج القمح بمحطتي بحوث سدس بمحافظة بني سويف وسخا بمحافظة كفر الشيخ لمتابعة البرامج بالمحطات البحثية المختلفة، والمرور على زراعات القمح بمحافظات (المنوفية - بورسعيد - القليوبية - الشرقية - الغربية).

وأوضح أنه تم رصد الحالة المرضية لمحصول بنجر السكر بمحافظات (كفر الشيخ - البحيرة - الغربية - الدقهلية - الشرقية - بني سويف) للوقوف على أهم المشاكل المرضية وإعطاء التوصيات الفنية الخاصة بالمكافحة، وتم رصد الحالة المرضية لمحصول الفول البلدي والعدس بمحافظات (الجيزة - البحيرة - دمياط - الدقهلية - المنوفية - الغربية - الإسماعيلية - الشرقية - شمال سيناء - القليوبية - الفيوم - الوادي الجديد - أسيوط).

وعلى صعيد النشاط الإرشادي للمعهد، أشار خليل إلى أنه تم تنفيذ 8 مدارس حقلية لأمراض محصول الفول البلدي في محافظات مصر المختلفة، وتنفيذ 8 مدارس حقلية على أمراض محصول القمح بالمحافظات المختلفة.

وبالنسبة للنشاطين الإنتاجي والخدمي، تم فحص 564 رسالة تقاوي وبذور محاصيل مختلفة واردة من الخارج بمعامل المعهد لتحديد الصلاحية من الناحية المرضية، كما تم فحص 75 عينة نباتية خاصة بالشركات والمزارعين لتشخيص الأمراض النباتية ووسائل المكافحة، والاشتراك في أعمال 16 لجنة لفحص نباتات واردة من الخارج بموانئ الوصول المختلفة من الناحية المرضية، وتم فحص 46 مزرعة لبيان خلوها من الأمراض، وفحص 17 طردا بها بذور مختلفة.