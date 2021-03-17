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لمن أمضى 5 سنوات.. فتح باب الترشح للترقي للمعلمين (رابط التسجيل)

01:31 م الأربعاء 17 مارس 2021
لمن أمضى 5 سنوات.. فتح باب الترشح للترقي للمعلمين (رابط التسجيل)

الأكاديمية المهنية للمعلمين

كتب- أسامة علي:

أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين، فتح باب الترشح لمن أتم على الأقل 5 سنوات في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة من وظائف المعلمين في 31/12/2020 وأن يكون على رأس العمل.

ووجهت بحسب بيان، باتباع التعليميات الخاصة بذلك بوجوب إستيفاء توقيع كافة شاغلى وظائف المعلمين أو مايقابلها التابعين لهم بالعلم على بدء اجراءات الترشح اللازمة للترقي.

وطالبت الأكاديمية المهنية للمعلمين، بضرورة مراجعة بيانات شاغلي وظائف المعلمين أو ما يقابلها المرشحين للترقى واسيتفاء توقيعات المرشحين للترقي بصحة البيانات وذلك خلال الفترة من 15/3/2021 إلى 15/4/2021.

وحددت الأكاديمية المهنية عدة شروط التقديم منها:

- استثناء شاغلي وظائف المعلمين او مايقابلها المصابين بمرض مزمن من التدربيات أو الاختبارات اللازمة للترقي شرط حصولهم على أمر تنفيذي صادر ومعتمد من شئون العاملين بالمديرية بقيامهم باجازة مرضية بأجر كامل أو بنصف أجر.

- تخفيض المدة البينية للترقية إلى وظائف المعلمين إو ما يقابلها المنصوص عليها في المادة 71 من قانون التعليم لمدة عام واحد للحاصلين على درجة الماجيستر ولمدة عامين للحاصلين على الدكتوراه.

وأشارت الأكاديمية المهنية للمعلمين إلى أنه بالنسبة للمعلمين الذين سبق وتقدموا لإجراءات الترقي بالأعوام السابقة ولم يستوفوا متطلبات الترقي سوف يتم إعادة اتاحة بياناتهم لجهات عملهم للقيام بتسجيلهم للترشح.

رابط التسجيل.. اضغط هنا:

الأكاديمية المهنية للمعلمين ترقية المعلمين وظائف المعلمين تدريبات المعلمين

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