أكثر الكلمات إنتشاراً

مبادرة التمويل العقاري إلغاء نظام الكفيل برج الدائري المحترق حريق مصنع العبور متحرش المعادي الضريبة العقارية لقاح كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية فيروس كورونا الشهر العقاري

قرار حكومي جديد بشأن منظومة إعداد مرتبات ومستحقات العاملين بالجهاز الإداري

01:24 م الأربعاء 17 مارس 2021
قرار حكومي جديد بشأن منظومة إعداد مرتبات ومستحقات العاملين بالجهاز الإداري

مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء

كتب- محمد سامي:

وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة المالية بنشر وتعميم تطبيق منظومة إعداد مرتبات ومستحقات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة الـ "Oracle Payroll" على كافة الجهات الإدارية بالدولة، والتى تشمل: وحدات الجهاز الإداري، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، ووحدات الإدارة المحلية، على أن يبدأ تطبيقها على الجهات المقرر انتقالها للعاصمة الإدارية.

وتمت الإشارة إلى أن منظومة إعداد وإدارة مرتبات ومستحقات العاملين بالجهاز الإداري للدولة الـ "Payroll"، يأتى تطبيقها فى إطار اهتمام الدولة بملف التحول الرقمى، كما أن هذه المنظومة تتميز بالدقة في عملية ضبط المصروفات الخاصة بمستحقات العاملين بالدولة، كما تتميز بالسهولة والمرونة في استخراج كافة بيانات الموظفين ورواتبهم، وتوفير بيانات لدراسة أوضاع الأجور والمكافآت للعاملين بشكل فعلي على مستوى كافة الجهات.

وبحسب بيان مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، تم التأكيد على أن يتم التنسيق بين وزارتي المالية والاتصالات، وإدارة النظم بالقوات المسلحة، بشأن قواعد البيانات الخاصة بذلك.​

مرتبات مستحقات العاملين بالجهاز الإداري مجلس الوزراء وزارة المالية

الخبر التالى:

لمن أمضى 5 سنوات.. فتح باب الترشح للترقي للمعلمين (رابط التسجيل)

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 192195

    عدد المصابين

  • 148089

    عدد المتعافين

  • 11384

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 121229797

    عدد المصابين

  • 97780247

    عدد المتعافين

  • 2681963

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:قبل اجتماع حاسم غدًا.. ما أعلى فائدة على شهادات بنكي الأهلي ومصر؟

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا