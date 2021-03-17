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بالخرائط.. مركز التنبؤ بالفيضان يعلن أماكن سقوط الأمطار حتى الجمعة

01:16 م الأربعاء 17 مارس 2021
بالخرائط.. مركز التنبؤ بالفيضان يعلن أماكن سقوط الأمطار حتى الجمعة

سقوط الأمطار

كتب- مصراوي:

أعلن مركز التنبؤ بفيضان النيل التابع لوزارة الموارد المائية والري، خريطة سقوط الأمطار على مختلف أنحاء الجمهورية خلال الفترة من اليوم 17 مارس وحتى 19 مارس الجاري.

وتشير نتائج نماذج التنبؤ بالإمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط، يومى ١٧ ، ١٨ مارس:

من المتوقع عدم سقوط أمطار.

يوم ١٩ مارس:

احتمال سقوط أمطار خفيفة على أجزاء متفرقة من داخل مطروح.

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سقوط الأمطار مركز التنبؤ بالفيضان وزارة الموارد المائية

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