أكثر الكلمات إنتشاراً

مبادرة التمويل العقاري إلغاء نظام الكفيل برج الدائري المحترق حريق مصنع العبور متحرش المعادي الضريبة العقارية لقاح كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية فيروس كورونا الشهر العقاري

وزير الإسكان: إنشاء محطة جديدة لتنقية مياه الشرب بالفيوم بتكلفة 320 مليون جنيه

11:17 ص الأربعاء 17 مارس 2021
وزير الإسكان: إنشاء محطة جديدة لتنقية مياه الشرب بالفيوم بتكلفة 320 مليون جنيه

عاصم الجزار وزير الإسكان

كتب- مصراوي:

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه سيتم إنشاء محطة جديدة لتنقية مياه الشرب بـ"العزب الجديدة" بتكلفة تقديرية 320 مليون جنيه، وذلك لزيادة كميات المياه المنتجة لخدمة أهالي مركز يوسف الصديق والقرى المجاورة بمحافظة الفيوم، ضمن المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.

وقال اللواء هشام درة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، إن شركة الفيوم وقعت بروتوكول تعاون مع شركة مياه الشرب بالإسكندرية، لتنفيذ وإنشاء المحطة بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 60 ألف م3/يوم، مضيفاً أن أعمال إنشاء المحطة تشمل: "عنابر للمياه العكرة والنقية - ومأخذا للمحطة - ومروقات ومرشحات - الطلمبات"، بإشراف مركز الاستشارات الهندسية بجامعة الفيوم.

وأكد رئيس الشركة، أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار التوجيهات الرئاسية لتطوير الريف المصري، وتنفيذا لتوجيهات المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والتنسيق بين الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي للعمل ككيان واحد.

يذكر أن وفداً من شركة مياه الشرب بالإسكندرية برئاسة المهندس أحمد جابر، رئيس الشركة وبعض رؤساء القطاعات ومديري العموم مسئولى تنفيذ المحطة، أجروا جولة تفقدية داخل المشروع بالعزب الجديدة لمعاينة موقع إنشاء المحطة الجديدة.

عاصم الجزار محطة تنقية مياه الشرب الفيوم وزير الإسكان

الخبر التالى:

20 ألفا سجلوا للحصول على اللقاح.. الصحة: شحنة "إسترازينيكا" نهاية الشهر

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 192195

    عدد المصابين

  • 148089

    عدد المتعافين

  • 11384

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 121229797

    عدد المصابين

  • 97780247

    عدد المتعافين

  • 2681963

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الحكومة تحسم الجدل نهائيا بشأن إلغاء الفصل الدراسي الثاني بالمدارس والجامعات

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا