سعر الشقة 425 ألف جنيه.. المركزي للتعمير يبدأ بيع كراسات شروط شقق بمشروع "عصفور الجنة"

كتب- محمد عبدالناصر:

يبدأ الجهاز المركزي للتعمير، التابع لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، بيع كراسات شروط مشروع عصفور الجنة قابل 300 جنيه، حيث سيتم بيع 133 شقة سكنية جاهزة للاستلام كاملة التشطيب والمرافق، في المشروع.

وأكد الجهاز المركزي للتعمير أنه سيتم التخصيص وفقا لأسبقية التقديم وسداد النسب المقررة، على أن يتم غلق باب التخصيص بانتهاء تخصيص الوحدات المعروضة للبيع، ويتواجد المشروع بالقطعة 75 متر جنوب الأحياء بمدينة 6 أكتوبر.

تتنوع المساحات والأسعار داخل المشروع، حيث سجل سعر المتر للوحدة الـ81 مترا 5375 جنيها، وبلغ السعر الإجمالي للوحدة 435 ألف جنيه، فيما سجلت الوحدة الـ76 مترا، 425 ألف جنيه.

ووصل المتر لـ5629 جنيها للوحدة الـ137 مترا، وبلغ ثمنها الإجمالي 773 ألف جنيه.