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"القصير" يوجه بمكافحة سوسة النخيل الحمراء والنمل الأبيض في جنوب سيناء

09:56 م الثلاثاء 16 مارس 2021
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كتب_أحمد مسعد:

كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، معهد بحوث وقاية النباتات، بتلبية مطالب محافظة جنوب سيناء والتي تم عرضها خلال زيارة وزير الزراعة الشهر الماضي للمحافظة واجتماعه مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ومنها مكافحة سوسة النخيل الحمراء والنمل الأبيض وبعض الحشرات الضارة.

وأصدر الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، تعليمات بتوجه فريق علمي برئاسة الدكتور أحمد عبدالمجيد مدير معهد بحوث وقاية النباتات وعضوية الدكتور مجدي ولسن رئيس مكون الحيوانات الضارة، والدكتور محمد كمال عباس رئيس قسم الناخرات ومنتجاتها بمعهد بحوث وقاية النباتات، لوضع خطط المكافحة والدعم الفني والتدريب خلال الفترة من ١٢ إلى ١٥ مارس ٢٠٢١ وإعداد تقرير عن نتائج الأعمال خلال هذه الفترة لعرضها على وزير الزراعة.

وقال الدكتور أحمد عبدالمجيد مدير معهد وقاية النباتات في تصريحات صحفية الثلاثاء، إنه بحضور اللواء محمود السوليه رئيس مدينة شرم الشيخ والدكتور أسامة إبراهيم مدير مديرية الزراعة بجنوب سيناء تم استعراض أكثر من خطة مكافحة تتوائم مع ظروف المناطق السياحية وصديقة للبيئة.

وأضاف «عبدالمجيد»، أنه علاوة على عقد ندوة عن تنظيم إعداد الطيور الضارة دون الإخلال بالتوازن البيئي وندوة أخرى عن مكافحة سوسة النخيل الحمراء والنمل الأبيض حضرها مهندسي الادارة الزراعية بشرم الشيخ وعدد من مسؤولي الزراعة بالفنادق والشركات، ودورة تدريبية بمدينة الطور علاوة على عدد من الزيارات الميدانية.

معهد بحوث وقاية النباتات السيد القصير سوسة النخيل الحمراء النمل الأبيض

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