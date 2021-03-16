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نشاط في حركة البيع.. مطور عقاري يوضح تأثير مبادرة التمويل العقاري على الأسعار

09:22 م الثلاثاء 16 مارس 2021
نشاط في حركة البيع.. مطور عقاري يوضح تأثير مبادرة التمويل العقاري على الأسعار

أمجد حسنين وكيل غرفة التطوير العقاري

كتب- محمد عبدالناصر:

أشاد أمجد حسنين، وكيل غرفة التطوير العقاري، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للبنك المركزي، بإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، مشيرًا إلى أن المبادرة مهمة للغاية وتساعد السوق العقارية والمواطن في الوصول إلى حلمه بامتلاك شقة سكنية.

وأضاف حسنين في تصريحات لمصراوي، أن المبادرة تساعد أيضًا في تفعيل وزيادة نسب التمويل العقاري، موضحًا أن غرفة التطوير العقاري والمطورين في انتظار إعلان البنك المركزي عن التفاصيل وشروط المشاركة في المباردة.

ولفت حسنين، إلى أن مبادرة الرئيس تعد بابًا تسمح للمطورين العقاريين للمشاركة في الإسكان الاجتماعي والإسكان تحت المتوسط، متوقعًا أن تنشط المبادرة من حركة المبيعات في السوق العقاري إلا أنها لن تتسبب في زيادة الأسعار، فهي ستوفر القدرة للعميل على شراء وامتلاك وحدة عقارية.

وتوقع وكيل غرفة التطوير العقاري، أن تشهد السوق العقارية زيادة في نسب الطلب على الوحدات العقارية، وسيحدث رواج داخل السوق، مشيرًا إلى أن تخصيص 100 مليار جنيه لدعم المبادرة رقم كبير وعظيم وسيعطي دفعة للسوق العقاري كبيرة، فهو يمثل مبيعات سنة كاملة لجزء كبير من القطاع العقاري.

وأشار إلى أن دورة رأس المال بالتمويل العقاري ستكون ذات أثر جيد على السوق، إذ أنه من المفترض أن المطور سيبيع وحده ويحصل على ثمنها من البنك والعميل يقسطها مع البنك، وهو ما سيحدث رواجًا كبيرًا.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه البنك المركزي بإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، من خلال قروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3%.

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